De Europese Centrale Bank (ECB) zal mogelijk ook na de zomer de rente verder moeten verhogen om de inflatie in de eurozone aan te pakken. Dat zei president Joachim Nagel van de Bundesbank. Donderdag verhoogde de ECB de rente met nog eens een kwart procentpunt en ECB-president Christine Lagarde zei dat een verdere verhoging in juli zeer waarschijnlijk is.