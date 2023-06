Frankrijk heeft zes leden gearresteerd van een bende die grote hoeveelheden afgewerkte frituurolie stal, en via illegale opslagplaatsen in Frankrijk en Duitsland naar Nederland bracht voor verwerking. De criminele organisatie wordt ervan verdacht de olie aan het Franse recyclingcircuit te hebben onttrokken om het als biobrandstof in het buitenland te verkopen, aldus de politie.