Minister: onderzoek naar rol Staat bij slavernij ‘confronterend’

Het onderzoek naar de rol van de Oranjes en de Nederlandse staat in het slavernijverleden schetst een „confronterend en zeer pijnlijk beeld.” Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Kamer over het onderzoek. De bevindingen zijn „kraakhelder”, zei de minister bij ontvangst van het onderzoek in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ze spreekt van een „ongekende schaal van slavenhandel en slavernij”, waarbij de Staat zeer betrokken was.