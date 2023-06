Beoogde coalitie Utrecht polst alle fracties in formatieproces

De vijf partijen die in de provincie Utrecht onderhandelen over het vormen van een coalitie, GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA, hebben inloopsessies voor alle Statenfracties gehouden. De beoogde coalitiepartijen praatten de andere fracties bij over de onderhandelingen. Ook konden Statenleden van partijen die niet bij de coalitievorming zijn betrokken hun ideeën delen over de thema’s wonen en werken, landelijk gebied, mobiliteit en energie en bestuursstijl.