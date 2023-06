Onderzoek naar hoelang jongeren moeten wachten op plek gevangenis

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar hoelang jongeren moeten wachten voordat ze een gesprek krijgen met een Halt-medewerker, of hoelang ze op de wachtlijst staan voor een plek in de jeugdgevangenis. „Hoe proberen organisaties te voorkomen dat jongeren op deze wachtlijsten terechtkomen? En wat doen deze organisaties individueel en met elkaar om jongeren zo snel mogelijk door de jeugdstrafrechtketen heen te loodsen?”, zo schetst de inspectie in het donderdag gepubliceerde plan van aanpak.