Aan de Heerbaan in de Bredase wijk Heusdenhout komt een opvanglocatie voor maximaal 264 asielzoekers, zo heeft de gemeente donderdag gemeld. De opvang komt in een gebouw dat nu nog deels wordt gebruikt als kantoorpand. Breda heeft wel gezegd dat de stad „prioriteit wil geven” aan het onderbrengen van zogeheten kansrijke asielzoekers die, na het krijgen van hun verblijfsvergunning, „gekoppeld worden aan Breda of deze regio”.