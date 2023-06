Onderzoekscommissie: Boris Johnson zou geschorst moeten worden

Boris Johnson heeft volgens een speciale onderzoekscommissie het Britse parlement „bewust misleid” met zijn uitspraken over het zogenoemde partygate-schandaal. Bovendien heeft hij de regels van het Lagerhuis overtreden door al over de voorlopige conclusies van de commissie te spreken, terwijl die nog niet naar buiten gebracht mochten worden. Hij zou daarvoor volgens de commissie eigenlijk 90 dagen geschorst moeten worden, ware het niet dat hij al is opgestapt.