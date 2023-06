De Europese Unie moet haar uitstoot van broeikasgassen sneller terugbrengen. In 2040 zou die uitstoot nog maar 5 tot 10 procent mogen bedragen van wat die in 1990 was, adviseert de Europese Wetenschappelijke Adviesraad voor Klimaatverandering. De EU wil in 2030 de uitstoot al met 55 procent terugbrengen op weg naar CO2-neutraliteit in 2050. Een tussendoel voor 2040 ontbrak nog.