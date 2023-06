Zelfverklaard Plastic Soup Surfer Merijn Tinga gaat met een surftocht van in totaal 1800 kilometer het nut van statiegeld promoten. Hij doet dat op een ‘circulaire’ surfplank, die is gemaakt van een mengsel van plasticflesjes die in Londen uit de Theems zijn gevist, gerecycled piepschuim en schimmeldraden. Londen is tevens de eindbestemming van de lange surftrip.