Hoe eerder er een landbouwakkoord komt, hoe beter. En hoe duidelijker de afspraken, hoe beter. Dat heeft Rabobank-topman Stefaan Decraene woensdag gezegd in een gesprek met journalisten. De bank heeft van oudsher veel klanten in de agrarische sector en voor hen is er nu nog veel onduidelijkheid over hun toekomst.