ArcelorMittal aan kop in hogere AEX, Randstad onderaan

De AEX-index op het Damrak ging woensdag licht omhoog onder aanvoering van staalconcern ArcelorMittal. De hoop dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten niet verder zal verhogen zorgde daarbij voor optimisme op de beursvloeren. Nu de inflatie in de grootste economie ter wereld verder is afgekoeld, is het vrijwel zeker dat de Amerikaanse centrale bank later op de dag een pauze zal inlassen na een reeks van tien renteverhogingen op rij.