De eerste Nederlandse dierenbeschermers vertrekken donderdagochtend naar het gebied in Oekraïne dat door overstromingen is getroffen na de damdoorbraak, zegt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Daar zal een team van de organisatie reddingswerkers van dierenasiel Pegasus bijstaan. De reddingswerkers halen nog dagelijks gewonde honden en katten uit het water.