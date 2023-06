Evaluatiecommissie: verkenners gingen te ver met hun opdracht

De eerste verkenners tijdens de formatie van een nieuwe kabinet, Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, hebben niet alleen over personen gesproken, maar ook over beleidsthema’s. Dat is voor verkenners hoogst ongebruikelijk, zei Carla van Baalen, voorzitter van de commissie die de kabinetsformatie van 2021 heeft geëvalueerd. De beperkte taak die een verkenner heeft, werd door de twee echter terzijde geschoven. „De beide verkenners wensten veel verder te gaan. Dat ging niet goed”, voegde commissielid Paul Bovend’Eert daar aan toe.