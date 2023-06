Door een netwerkstoring in het C2000-systeem ontstond in de nacht van maandag op dinsdag volgens politiebond ACP een „uitermate gevaarlijke situatie” in een Nederlandse haven. Tussen 00.00 uur en 03.00 uur kon er niet via het centrale systeem worden gecommuniceerd. Na een reset werkte C2000 wel weer. Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met het communicatiemiddel van de hulpdiensten.