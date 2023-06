Baas MKB-Nederland wil arbeidsmarkt moderniseren

De voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof ziet de huidige arbeidsmarkt graag gemoderniseerd worden. Volgens hem moet het Nederlandse arbeidspotentieel beter worden benut, bijvoorbeeld door meer werken aantrekkelijker te maken. Hij wil hierover in gesprek met het kabinet. Dat zei hij dinsdag tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Ook premier Mark Rutte en de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Kim Putters waren hierbij aanwezig.