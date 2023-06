Het economieonderwijs en het vak burgerschap kunnen elkaar versterken in het voortgezet onderwijs. Het vak economie biedt het burgerschapsonderwijs een verhaal over het belang van samenwerken en over de mogelijke obstakels daarbij. Maar het burgerschapsonderwijs heeft economie ook wat te bieden, namelijk een relationeel mensbeeld. De methodemakers, examenmakers, lerarenopleiders, scholen en leraren zijn aan zet.