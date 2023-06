De in Ethiopië actieve stichtingen Denbi en DenHofe hebben besloten gezamenlijk verder te gaan onder de naam Stichting Denbi. Deze stichting wil in Debre Zeyt een nieuw ziekenhuis realiseren en de Rehobothschool in de stad nieuwe (onderwijskundige) impulsen geven. Dat hebben beide besturen vorige week bekendgemaakt.