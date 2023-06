Door de overstromingen na de verwoesting van de Kachovka-dam in het zuiden van Oekraïne zijn ook landmijnen op drift geraakt. De Oekraïense grenswacht waarschuwde maandag dat een „grote hoeveelheid” mijnen richting de Zwarte Zee drijft. De afgelopen dagen zijn zeker zes mijnen aangespoeld in Odesa, op 200 kilometer afstand van de verwoeste dam in de rivier de Dnipro.