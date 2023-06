De 71-jarige Nederlander die in Frankrijk zijn 11-jarige buurmeisje heeft doodgeschoten, is aangeklaagd voor moord. Hij opende zaterdagavond het vuur op zijn Britse buren, met wie hij volgens de burgemeester van de gemeente Plonevez-du-Faou, waar de familie woonde, al langer ruzie had. Ook beide ouders raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De verdachte is ook aangeklaagd voor poging tot moord.