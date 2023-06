Het moet mogelijk blijven dat ministers en Tweede Kamerleden een verzoek voor een onderzoek indienen bij toezichthouders van de overheid, zegt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) tijdens een debat in de Tweede Kamer. De zogeheten Rijksinspecties willen hier juist vanaf omdat zij onafhankelijk toezicht willen houden zonder aanwijzingen van de politiek, schreven zij onlangs in een brief aan de minister.