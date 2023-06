Tesla zet opmars voort op positief Wall Street

Tesla zette maandag de opmars voort op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s koerst daarmee af op een record van twaalf winstdagen op rij. Het bedrijf van topman Elon Musk zit onder meer in de lift doordat grote Amerikaanse autobouwers als Ford en General Motors (GM) de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gaan gebruiken. De elektrische auto’s van Ford en GM kunnen daardoor vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten worden opgeladen bij alle laadpunten van Tesla.