De rechtbank in Den Haag heeft maandag een 33-jarige man uit Leiden veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de dood van zijn vriendin in een hotel in Wassenaar. Het lichaam van de 40-jarige Colombiaanse vrouw werd begin januari vorig jaar in de hotelkamer gevonden, toegedekt door lakens en kussens. Thanasis K. werd kort daarna op het vliegveld Schiphol aangehouden.