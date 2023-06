Op 4 mei (volgens andere bronnen 1 mei) was het 150 jaar geleden dat David Livingstone stierf in wat nu Zambia heet. Zijn hart werd daar begraven; zijn lichaam werd naar Zanzibar gedragen en bijna een jaar later bijgezet in Westminster Abbey in Londen. Wie was deze zendingswerker en ontdekkingsreiziger? Wat heeft hem gedreven?