De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine min het weekend ingegaan. Beleggers namen geen grote risico’s voorafgaand aan de rentevergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) die volgende week worden gehouden. Verder was op het Damrak chemicaliëndistributeur IMCD een opvallende daler na een winstwaarschuwing van het Britse speciaalchemieconcern Croda International.