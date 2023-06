„Ik was chemisch ingenieur en nu ben ik zendeling.” In ‘Uit of Thuis’ vertelt Iljo de Keijzer over haar roeping naar de Filipijnen. Ze had geen idee waar het lag, maar eenmaal daar aangekomen voelt ze zich enorm thuis. „Ik had eigenlijk alles tegen om de zending in te gaan. Ik ben wit, vrouw en single.”