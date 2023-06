Producten van Mars en Nestlé zoals Mars-repen, Whiskas-dierenvoeding en Maggi-blokjes keren terug in de schappen van supermarktketen Jumbo. Deze producten verdwenen er eerder dit jaar als gevolg van strubbelingen in de prijsonderhandelingen tussen Jumbo en de voedingsmiddelenconcerns. Maar deze week is Jumbo erin geslaagd om tot nieuwe prijsafspraken te komen.