Tijdens de Nacht van Gebed bidden honderden christenen in Nederland en Vlaanderen voor de vervolgde kerk. In de nieuwe aflevering van Sprekend RD vertelt Open Doors-directeur Maarten Dees hoe kerkmuren wegvallen in de steun voor vervolgde christenen. En een christen uit Jemen die voor zijn geloof gevangen zat, legt uit waarom bidden zo belangrijk is.