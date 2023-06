De tabakssector ziet de noodzaak niet in van het verbod op nieuwe tabaksspeciaalzaken in Utrecht, zoals de gemeente vrijdag aankondigde. Volgens de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) en tabakswinkeliersvereniging NSO zijn er de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe zaken bijgekomen en is zo’n verbod voorbarig.