Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft er goede hoop op dat zich vanaf maandag voldoende piekbelasters melden die hun bedrijf willen beëindigen. Dan wordt bekend gemaakt hoe die regeling eruit komt te zien. Vanuit de provincies hoort Van der Wal dat er in iedere provincie „ontzettend veel ondernemers interesse hebben in een beëindigingsregeling”, bijvoorbeeld omdat er geen opvolger is.