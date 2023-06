De Krim-kunstschatten, die het Amsterdamse Allard Pierson Museum al jaren noodgedwongen onder zijn hoede heeft, moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten. Daarmee blijft een eerder oordeel van het gerechtshof in Amsterdam in stand. Met de uitspraak van de Hoge Raad is een einde gekomen aan een geschil dat jaren heeft geduurd.