Dat het even „puzzelen” is om de Voorjaarsnota te begrijpen, heeft er volgens minister Sigrid Kaag van Financiën mee te maken dat het kabinet heel veel „kleine keuzes” heeft gemaakt. Over „één big bang”, een bezuiniging die in een klap „meteen 6 of 8 miljard” oplevert, werden de vier coalitiepartijen het nu eenmaal niet eens.