Klokkenluider Edward Snowden maakt zich zorgen over hoe geavanceerd surveillancetechnologieën zijn geworden sinds zijn onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendiensten. „Als je kijkt naar wat we zagen in 2013 en wat overheden tegenwoordig kunnen, dan lijkt 2013 kinderspel”, zei Snowden tien jaar na zijn vlucht uit de VS tegen de Britse krant The Guardian.