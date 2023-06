De Statenleden in Overijssel bespreken over twee weken een voorstel om een correctief referendum in de provincie te voeren. Diverse politieke partijen willen de inwoners van Overijssel - net als die in Limburg - de mogelijkheid geven om zich door middel van een referendum uit te spreken over een besluit van de Provinciale Staten. Het is nog onduidelijk of hier onder de 47 Statenleden een meerderheid voor is.