Dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS brengt een jonge leeuwin uit Oekraïne naar een opvangcentrum voor grote katachtigen in Nijeberkoop (Friesland). De organisatie meldt dat leeuwin Vasylyna volgens dierenexperts „getraumatiseerd en ondervoed” is. In Nederland wordt ze verder onderzocht, krijgt ze de juiste zorg en kan ze leven met andere leeuwen. Woensdagavond komt ze aan in het opvangcentrum.