Coalitie ook verdeeld over detentie voor minderjarige asielzoeker

Een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, wil niet dat gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’ers) bij hun asielaanvraag in detentie worden gezet. Dat is een van de voorstellen waar de Europese ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken donderdag en vrijdag over spreken als onderdeel van een Europees asielpact. Het kabinet staat, tot afgrijzen van veel Kamerfracties, achter dat voorstel.