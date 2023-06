Een Duitse gemeente die via de voorganger goede banden heeft met Stichting In de Rechte Straat (IRS) heeft een contract getekend voor de huur van een kerkzaal in Görlitz, een Duitse stad vlakbij de Poolse grens. De stichting die zich inzet voor evangelieverkondiging onder rooms-katholieken kan zo het werk in de stad verder uitbreiden.