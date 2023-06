OM eist taakstraf tegen klimaatactivist A12 voor bijten agent

Tegen een klimaatactivist die op 27 mei is aangehouden tijdens de blokkade van de A12 in Den Haag, heeft de officier van justitie woensdag vier dagen cel en een taakstraf van veertig uur geëist. De 33-jarige verdachte uit Utrecht staat terecht omdat hij zich zou hebben verzet bij zijn aanhouding door de politie. Het OM verwijt hem daarnaast mishandeling van een ambtenaar in functie, omdat hij een agent in de vinger zou hebben gebeten.