Paus Franciscus is overgebracht naar het ziekenhuis voor een operatie aan zijn buikwand. Die vindt woensdagmiddag plaats in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. De paus moet daar naar verwachting een aantal dagen blijven. Dinsdag moest Franciscus ook al naar het ziekenhuis voor een controle, maar toen kon hij na veertig minuten weer vertrekken.