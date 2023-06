Kinderen van wie de ouders in een vechtscheiding liggen, mogen niet ook nog eens het slachtoffer worden van de problemen in jeugdhulp en -bescherming. Dat zegt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het zou om zesduizend kinderen per jaar gaan die in een dergelijke situatie belanden.