Vrijheid of gelijkheid?

„Vrijheid, gelijkheid, broederschap”. Die leus kennen we misschien nog wel van geschiedenislessen over de Franse revolutie. En mogelijk herinneren we ons ook nog de verhalen over ”ni Dieu, ni maître” –geen God en geen meester– waarmee diezelfde tijd wordt getypeerd. Aan het eind van de achttiende eeuw waren dat in Frankrijk de revolutionaire kreten die volksmassa’s in beweging brachten. Maar die revolutie eindigde na een bloedige terreur in een keizerschap en een dictatuur. Dat is de historie.