Vanaf 2025 zijn in een groot deel van Amsterdam alleen taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten welkom die geen uitlaatgassen uitstoten. Deze voertuigen rijden op waterstof of zijn elektrisch. De hoofdstad wil met de maatregel de lucht schoner maken en de stad gezonder en stiller, meldt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit) in een brief aan de gemeenteraad.