Prins Harry meent dat de staat van de pers en de overheid in het Verenigd Koninkrijk zich op een dieptepunt bevindt. „Democratie faalt als de pers er niet in slaagt om de regering ter verantwoording te roepen, maar in plaats daarvan erbij in bed kruipt om de status quo te behouden.” Dat zei hij tijdens de behandeling van de zaak die draait om de vermeende telefoonhacks door uitgeverij Mirror Group Newspapers.