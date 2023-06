Een 53-jarige man uit Hellevoetsluis is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in Rockanje in de nacht van 29 op 30 april, zo meldt de politie op dinsdag. Bij de explosie in de Verlengde Lodderlandsedijk raakten twee auto’s en een woning flink beschadigd. Er vielen geen gewonden.