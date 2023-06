Vertegenwoordigers van Groningse gemeenten en de provincie hebben dinsdag in het Tweede Kamergebouw een petitie aangeboden namens alle Groningse gemeenteraden, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Zij doen hiermee een beroep op de Kamerleden om gezamenlijk stelling te nemen in het debat over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning later op de dag.