Kabinet versterkt procedure om asielzoeker te checken op terreur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat intensiever onderzoek doen naar open bronnen om erachter te komen of een asielzoeker of een nareiziger mogelijk betrokken is (geweest) bij terrorisme. Hoewel daarvoor al procedures zijn, is het toch nodig om steviger maatregelen te nemen „om signalen te herkennen die kunnen wijzen op een mogelijke dreiging voor onder meer de nationale veiligheid”, schrijven justitieminister Dilan Yeşilgöz en asielstaatssecretaris Eric van der Burg in een Kamerbrief.