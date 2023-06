Oproep aan Overijssel: structureel geld voor aanpak criminaliteit

Diverse burgemeesters uit Overijssel hebben de formerende partijen in de provincie opgeroepen om in het coalitieakkoord structureel geld vrij te gaan maken voor de bestrijding van criminaliteit. In een brief aan de informateurs Wout Wagenmans en Ingrid Geveke en de fractievoorzitters van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en de SGP schrijven ze dat „structurele financiële middelen” nodig zijn om de „ondermijnende criminaliteit” aan te pakken. De brief komt vanuit de regionale veiligheidsoverleggen IJsselland en Twente.