Het begin van het haringseizoen wordt verplaatst van 14 juni naar 22 juni, zo heeft de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging maandag besloten. Reden hiervoor is dat de haring later dan verwacht het benodigde vetpercentage heeft bereikt. Dit komt volgens het Nederlands Visbureau mogelijk doordat de watertemperatuur dit jaar aanmerkelijk lager is dan gebruikelijk.