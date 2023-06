De noodkraan die tijdelijk wordt gebruikt om de autobrug in de haven van het Friese Holwert te bedienen, blijft naar verwachting tot eind juni in werking. Na een technische meting op maandagochtend concludeerde Rijkswaterstaat dat het verstandiger was om de renovatie van de brug grondiger voor te bereiden. De afgelopen dagen probeerde een calamiteitenteam om ’s nachts het systeem te repareren.