Honderden Nederlandse jongeren lopen tijdens de zomervakantie risico omdat ze signalen van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland vaak missen. Uit loyaliteit aan hun familie zijn ze „blind”, waardoor een onschuldig lijkend familiebezoek in het buitenland kan eindigen in een „enkele reis”, zegt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).