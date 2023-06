Driekwart van de ondernemers in Nederland zegt hogere kosten niet of slechts voor een deel te kunnen doorberekenen aan klanten. Dat komt vooral doordat ze vrezen klanten kwijt te raken aan de concurrentie. Ook zijn prijzen vaak vastgelegd in afspraken met klanten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek bij ondernemers.